Число заболевших COVID-19 в России стремительно растет

За прошедшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 19 октября составило 1 415 316 случаев.

Выздоровело за время пандемии 1 075 904 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5 328 пациентов.

Летальных случаев за все время: 24 366, за последние сутки - 179 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 54,3 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 449 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 октября остается 311 167 человека.