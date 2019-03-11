Число заболевших гриппом и ОРВИ идет на спад

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5547 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 7%. Число заболевших снизилось на 8,7%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2735 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что также ниже эпидемического порога на 7%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 8 классов в 4 школах Петрозаводска и республики (Прионежский район и Костомукша).

При обследовании больных ОРВИ и гриппом выделены вирусы гриппа A(H3N2), A(H1N1)09, респираторные вирусы (риновирусы, метапневмовирус, РС-вирусы).