Число заболевших коронавирусом детей продолжает расти в Карелии

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 14 января по статистике в Карелии было 31694 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3007 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 15 января, – уже 31983 ковидных больных, из них 3022 – это дети, то есть за сутки в Карелии 15 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один человек и 289 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 31983 человека. Выздоровели – 26093. Умерли 194 пациента.