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За сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 289 заразились COVID-19

Новости. Общество
09:17, 15 Января 2021
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Кондопожской ЦРБ скончался 65-летний житель села Кончезеро. Пациент имел сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составило 194 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 289 человек. Из этого числа заболевших – 273 человека, из них 74 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано коронавирусом в Карелии за время пандемии 31983 человека.

Выздоровели за время пандемии 26093 пациента, за сутки выписаны по выздоровлению 258 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5114 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2382,2 случая, по Северо-Западу – 4026,1.

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