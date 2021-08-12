Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает расти

За сутки еще 163 человека заразились COVID-19 в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 15 августа, коронавирус был выявлен у 163 жителей Карелии, все они не были привиты. Заболели 162 человека, в состоянии средней тяжести находятся 33 пациента, двое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 514 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 58456.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован еще один летальный исход от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике - 749 человек.

За сутки выздоровели 176 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 54902 человека.

Напомним, накануне 164 жителя Карелии заразились коронавирусом.