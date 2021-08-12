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Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает расти

Новости. Общество
09:37, 15 Августа 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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За сутки еще 163 человека заразились COVID-19 в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 15 августа, коронавирус был выявлен у 163 жителей Карелии, все они не были привиты. Заболели 162 человека, в состоянии средней тяжести находятся 33 пациента, двое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 514 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 58456.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован еще один летальный исход от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике - 749 человек.

За сутки выздоровели 176 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 54902 человека.

Напомним, накануне 164 жителя Карелии заразились коронавирусом.

 

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Комментарии

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Друг просто
2021-08-15 09:56:00
Спасибо "голиковым"....?!?!
udo
2021-08-15 11:11:46
Друг просто, чего трындишь с утра? :)
Гость
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