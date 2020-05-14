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Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек

Новости. Общество
09:14, 15 Мая 2020
фото: © Kena Betancur/Getty Images
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Восемь новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки, сообщили в оперштабе.

Из восьми выявленных заболевших – семь человек в Петрозаводске и один в Сортавале.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 202 человека.

Выздоровели 13 человек: в Петрозаводске (9 человек) и Сегеже (4 человека). Всего за весь период пандемии вылечились от коронавируса в Карелии 72 человека.

Умер один человек.

Всего проведено исследований – 24810 (+490 за сутки)

Находятся на самокарантине – 6019 (-205 за сутки)

В местах обсервации – 25 человек (-1 за сутки)

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