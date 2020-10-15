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Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 5 тысяч

Новости. Общество
09:02, 16 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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За минувшие сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19 в Карелии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, у всех 95 заразившихся коронавирусом наблюдаются симптомы заболевания, в том числе у 29 человек – средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 62 человека, в Костомукше – 3 человека, в Сортавальском районе – 4 человека (Сортавала – 2, поселок Кааламо – 1, поселок Хаапалампи – 1), в Кеми – 1 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 2 человека (село Паданы), в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Пудоже – 5 человек, в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Куркиеки), в Олонецком районе – 1 человек (село Видлица), в Пряжинском районе – 4 человека (Пряжа – 1, поселок Чална – 3), в Прионежском районе – 9 человек (поселок Мелиоративный – 1, село Деревянное – 1, поселок Новая Вилга – 3, поселок Ладва-Ветка – 2, село Заозерье – 1, ст. Шуйская – 1).

За сутки выздоровели еще 42 человека.

Летальных исходов не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии заболели 5076 человек, выздоровели 3902 пациента, умерли 43 человека.

Напомним, Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 826,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 922,8 случая, по Северо-Западу – 1132,5.

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Комментарии

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кир2
2020-10-16 09:59:06
Не " кир " хоть там лежит ? :)
Гость
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