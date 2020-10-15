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Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом

Новости. Общество
21:41, 15 Октября 2020
фото: Минкультуры Карелии
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Число заболевших COVID-19 в министерстве культуры республики увеличилось с 7 до 13.

Как сообщает "Интерфакс" в Минкульте заболели коронавирусом уже 13 из 17 сотрудников.

"С сегодняшнего дня 13 инфицированных COVID-19 сотрудников министерства, включая министра Лесонена, отправили на больничный. Оставшихся четырех сотрудников перевели на дистанционный режим работы", - рассказали агенству в пресс-службе министерства, уточнив, что у всех заразившихся коронавирусом сотрудников болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в Минкультуры Карелии зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом.

"В минувшую пятницу, 9 октября, одна из наших сотрудниц почувствовала недомогание и ушла домой, - объяснил "Столице на Онего" министр культуры Алексей Лесонен. – Уже в воскресенье стало известно, что она заболела коронавирусом. После мы, всем коллективом, приняли решение провериться".

У министра и еще шести сотрудников тест на коронавирус показал положительный результат.

"Да, у меня положительный результат на коронавирус, - подтвердил "Столице на Онего" Алексей Лесонен. - Самочувствие хорошее. Болею без симптомов. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции".

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Комментарии

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Zim
2020-10-15 23:28:07
А почему 17 сотрудников, когда на сайте указано 19? Кроме того наверное плюс еще уборщицы и водитель? Или их не тестируют?
Off
2020-10-15 22:45:23
Какой коварный ковид.. даже проверенных и культурных министров поражает.
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