Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в министерстве культуры республики увеличилось с 7 до 13.

Как сообщает "Интерфакс" в Минкульте заболели коронавирусом уже 13 из 17 сотрудников.

"С сегодняшнего дня 13 инфицированных COVID-19 сотрудников министерства, включая министра Лесонена, отправили на больничный. Оставшихся четырех сотрудников перевели на дистанционный режим работы", - рассказали агенству в пресс-службе министерства, уточнив, что у всех заразившихся коронавирусом сотрудников болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в Минкультуры Карелии зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом.

"В минувшую пятницу, 9 октября, одна из наших сотрудниц почувствовала недомогание и ушла домой, - объяснил "Столице на Онего" министр культуры Алексей Лесонен. – Уже в воскресенье стало известно, что она заболела коронавирусом. После мы, всем коллективом, приняли решение провериться".

У министра и еще шести сотрудников тест на коронавирус показал положительный результат.

"Да, у меня положительный результат на коронавирус, - подтвердил "Столице на Онего" Алексей Лесонен. - Самочувствие хорошее. Болею без симптомов. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции".