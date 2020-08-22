Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к трем тысячам

Еще 17 человек в Карелии заразились коронавирусной инфекцией, таким образом, официально подтверждено уже 2890 случаев заражения COVID-19 в республике.

По данным на воскресенье, в Карелии подтверждены еще 17 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля). Об этом информирует оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.



Выздоровели еще 10 человек: в Петрозаводске – 3, в Кондопожском районе – 4, в Медвежьегорском районе – 2, в Питкярантском районе – 1.



"Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 470,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 648,7 случая, по Северо-Западу – 663,2", - говорится в заявлении штаба.

Ранее сообщалось, что Карелия вошла в "светло-зеленую зону" по коронавирусу.