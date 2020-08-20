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Карелия вошла в "светло-зеленую зону" по коронавирусу

Новости. Общество
09:05, 21 Августа 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сгруппировал регионы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости – R.

R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше –может начать расти, пишет издание "РИА Новости".
 
"В "красной" зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край", – сказал Тавадян.

Аналитик также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах. 

В число "светло-зеленых" регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил Москву, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, Чукотку, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую и Волгоградскую области, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, а также Республику Мордовия.

Напомним, число инфицированных в республике возросло до 2834.

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