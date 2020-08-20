Карелия вошла в "светло-зеленую зону" по коронавирусу

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сгруппировал регионы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости – R.

R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше –может начать расти, пишет издание "РИА Новости".



"В "красной" зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край", – сказал Тавадян.



Аналитик также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах.



В число "светло-зеленых" регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил Москву, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, Чукотку, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую и Волгоградскую области, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, а также Республику Мордовия.

Напомним, число инфицированных в республике возросло до 2834.