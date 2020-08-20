Свыше 30 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии

Число инфицированных в республике возросло до 2834, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтвержден 31 новый случай коронавируса: в Петрозаводске – 20, в Костомукше – 3, в Кеми – 2, в Прионежском районе – 2 (поселок Мелиоративный), в Беломорском районе – 2 (Беломорск и поселок Золотец), в Суоярвском районе – 1 (поселок Поросозеро), в Медвежьегорске – 1.

Выздоровели еще 30 человек: в Петрозаводске – 16, в Костомукше – 3, в Прионежском районе – 5, в Сегежском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Пряжинском районе – 3, в Лоухском районе – 1.

Всего выздоровели 2095 человек.

На самокарантине находятся 838 человек (-6 за сутки).

В обсерваторе пребывают два человека.

Проведено 134867 исследований (+1162 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 25 пациентов с ковидной инфекцией.