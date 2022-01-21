Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает расти, еще четверо умерли

За прошедшие сутки в Карелии выявлено 328 инфицированных коронавирусом - больше, чем днем ранее.

Это следует из данных регионального оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Из общего числа заболевших в минувшие сутки 314 человек не вакцинированы.

В ковидных стационарах получают лечение 635 пациентов, в состоянии средней тяжести находится 559 человек, в тяжёлом — 66 (из них не привиты — 64).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных.



За сутки зарегистрировано 4 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1279 человек.