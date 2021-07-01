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Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает стремительно расти

Новости. Общество
09:36, 02 Июля 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего

За минувшие сутки выявлено 215 новых случаев коронавирусной инфекции в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 2 июля зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из этих 215 человек 211 не были привитыми. Заболевших - 206 пациентов, средней тяжести — 57 и 26 тяжелых, крайне тяжелых, подключенных к аппаратам к ИВЛ – двое пациентов. Сутками ранее выявили 199 случаев заражения COVID-19, а 30 июня - 184. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Общее число инфицированных в Карелии на сегодняшний день составляет 50578 человек.

В ковид-центрах на 2 июля находятся 824 пациентов, из них шестеро крайне тяжелых, трое подключены к инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано четыре смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 636 человек.

Выздоровели за минувшие сутки еще 87 человек. Всего выписанных по выздоровлению 47670 пациентов.

Ранее глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса.

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-02 10:45:26
нагнетают обстановку, народ доводят до белого каления
кир
2021-07-02 09:55:39
Самобытные плевали на государственную дисциплину при эпидемии, - сказал кот и пошёл спать.
Гость
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