Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет и приближается к тысяче

За минувшие сутки COVID-19 подтверждён еще у 31 человека, всего заболел 991 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу, 31 новый случай заболевания подтвержден в Карелии: в Петрозаводске – 16 человек, в Прионежском районе – 3 человека (по одному человеку в Томицы-1, СНТ «Мастерок» в поселке Шуя, поселке Ладва), в Муезерском районе– 3 человека (в поселке Муезерский – 2 человека, в поселке Реболы – 1 человек), в Сегежском районе – 2 человека (в Сегеже - 1 человек, в поселке Надвоицы -1 человек), в Медвежьегорском районе – 1 человек (в поселке Пиндуши), в Кондопоге – 1 человек.



Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у 5 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.



Выздоровели еще 22 человека: в Кемском районе (строители Белопорожской ГЭС) - 7, в Петрозаводске - 8, в Прионежском районе - 2, в Лоухском районе - 1, в Лахденпохском районе -1, в Сегежском районе -1, в Муезерском районе -1, в Кондопожском районе - 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 161, 2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,4 раза выше и составляет 387,8 случая, по Северо-Западу – 335,7.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Карелии начала проверку по факту массового заражения коронавирусом рабочих со стройплощадки Белопорожских ГЭС, где заразились более ста человек.