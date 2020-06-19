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Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет и приближается к тысяче

Новости. Общество
08:46, 20 Июня 2020
фото: Минздрав Карелии
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За минувшие сутки COVID-19 подтверждён еще у 31 человека, всего заболел 991 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу, 31 новый случай заболевания подтвержден в Карелии: в Петрозаводске – 16 человек, в Прионежском районе – 3 человека (по одному человеку в Томицы-1, СНТ «Мастерок» в поселке Шуя, поселке Ладва), в Муезерском районе– 3 человека (в поселке Муезерский – 2 человека, в поселке Реболы – 1 человек), в Сегежском районе – 2 человека (в Сегеже - 1 человек, в поселке Надвоицы -1 человек), в Медвежьегорском районе – 1 человек (в поселке Пиндуши), в Кондопоге – 1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у 5 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Выздоровели еще 22 человека: в Кемском районе (строители Белопорожской ГЭС) - 7, в Петрозаводске - 8, в Прионежском районе - 2, в Лоухском районе - 1, в Лахденпохском районе -1, в Сегежском районе -1, в Муезерском районе -1, в Кондопожском районе - 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 161, 2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,4 раза выше и составляет 387,8 случая, по Северо-Западу – 335,7.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Карелии начала проверку по факту массового заражения коронавирусом рабочих со стройплощадки Белопорожских ГЭС, где заразились более ста человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ширхан
2020-06-20 10:44:17
Рановато или не вовремя нынче запуск в Карелию разных бригад "строителей-вахтовиков", неизвестно откуда привезенных ,видно что делают всё не профессионально, "осваивают", как пишут порой, болтаются везде,никто их , конечно, не проверяет, чем дальше всё закончится догадаться не трудно...
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