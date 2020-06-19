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Прокуратура Карелии начала проверку по факту массового заражения COVID-19 на Белопорожских ГЭС

Новости. Общество
08:20, 20 Июня 2020
фото: © "КСМ"
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Прокуратура Карелии инициировала проверку по факту вспышки коронавируса на стройплощадке Белопорожских ГЭС среди вахтовых рабочих.

Прокуратурой республики организована проверка по информации о массовом заболевании коронавирусной инфекцией сотрудников стройплощадки Белопорожской ГЭС, сообщили в надзорном ведомстве. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, на строительстве Белопорожской ГЭС в Кемском районе Карелии в начале июня был выявлен крупный очаг коронавирусной инфекции. За время обследования COVID-19 был подтвержден более чем у сотни рабочих-вахтовиков, занятых на стройке. Несколько десятков человек были госпитализированы в медицинские организации республики, более 160 попали в обсерваторы в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в городе Петрозаводске. На территории стройплощадки будет проведена дезинфекция и полная смена вахты.

Отметим, что Белопорожские гидроэлектростанции являются самым большим строящимся объектом в Карелии. Этот проект стал первым в России, профинансированным Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Общая сумма инвестиций – почти 12 млрд рублей.

Строительством ГЭС занимается компания АО "Специализированный застройщик "КСМ". Планируемая суммарная мощность гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт. Их сдача и ввод в эксплуатацию запланированы на текущий год.

Белопорожские ГЭС №1 и №2 включены в ФЦП развития Карелии, их строят к 100-летнему юбилею республики.

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Комментарии

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Zim
2020-06-20 10:22:18
А в Орле, к главврачу, которая честно сказала, что «кто хочет, может идти голосовать за поправки, но в больнице больше мест нет», тоже пришла прокуратура, так в чем смысл, в чем логика?
Вася
2020-06-20 09:46:37
Главное достижение Путина это победа в Великой Отечественной войне.
Вася
2020-06-20 09:37:05
Где бабка Валя?
кир
2020-06-20 09:19:35
Поздно взялись. Уже должны сидеть хапуги и давать показания.
Гость
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