Прокуратура Карелии начала проверку по факту массового заражения COVID-19 на Белопорожских ГЭС

Прокуратура Карелии инициировала проверку по факту вспышки коронавируса на стройплощадке Белопорожских ГЭС среди вахтовых рабочих.

Прокуратурой республики организована проверка по информации о массовом заболевании коронавирусной инфекцией сотрудников стройплощадки Белопорожской ГЭС, сообщили в надзорном ведомстве. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, на строительстве Белопорожской ГЭС в Кемском районе Карелии в начале июня был выявлен крупный очаг коронавирусной инфекции. За время обследования COVID-19 был подтвержден более чем у сотни рабочих-вахтовиков, занятых на стройке. Несколько десятков человек были госпитализированы в медицинские организации республики, более 160 попали в обсерваторы в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в городе Петрозаводске. На территории стройплощадки будет проведена дезинфекция и полная смена вахты.

Отметим, что Белопорожские гидроэлектростанции являются самым большим строящимся объектом в Карелии. Этот проект стал первым в России, профинансированным Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Общая сумма инвестиций – почти 12 млрд рублей.

Строительством ГЭС занимается компания АО "Специализированный застройщик "КСМ". Планируемая суммарная мощность гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт. Их сдача и ввод в эксплуатацию запланированы на текущий год.

Белопорожские ГЭС №1 и №2 включены в ФЦП развития Карелии, их строят к 100-летнему юбилею республики.