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Число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 19 (СРОЧНО)

Новости. Общество
19:17, 17 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова
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Еще у четверых жителей Карелии выявлен коронавирус.

Как сообщил на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, сегодня, 17 апреля, под конец дня в Сегеже выявлено два положительных результата на коронавирус у местных жительниц. К этим положительным тестам добавились еще два.

Как сообщили "Столице на Онего" в Кондопожской больнице, их пациент – местный житель 1987 года рождения, госпитализированный 15 апреля в Республиканскую инфекционную больницу с диагнозом внебольничная пневмония, также показал положительный результат на коронавирусную инфекцию. Четвертой заболевшей сегодня стала 51-летняя петрозаводчанка.

В результате число заболевших коронавирусом достигло 19 человек.

Ранее сообщалось о шести заболевших, среди которых – младенец.

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