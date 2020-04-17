Число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 19 (СРОЧНО)

Еще у четверых жителей Карелии выявлен коронавирус.

Как сообщил на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, сегодня, 17 апреля, под конец дня в Сегеже выявлено два положительных результата на коронавирус у местных жительниц. К этим положительным тестам добавились еще два.

Как сообщили "Столице на Онего" в Кондопожской больнице, их пациент – местный житель 1987 года рождения, госпитализированный 15 апреля в Республиканскую инфекционную больницу с диагнозом внебольничная пневмония, также показал положительный результат на коронавирусную инфекцию. Четвертой заболевшей сегодня стала 51-летняя петрозаводчанка.

В результате число заболевших коронавирусом достигло 19 человек.

Ранее сообщалось о шести заболевших, среди которых – младенец.