Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 362

С начала пандемии более 13 тысяч жителей республики заразились коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 в Карелии выявлен еще у 362 человек. Из этого числа заболевших – 325 человек, из них 48 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи коронавирусной инфекции подтверждены: в Петрозаводске – 294 человека, в Медвежьегорске – 1 человек, в Пряжинском районе – 10 человек (Пряжа – 1, СНТ "Дружба" – 1, поселок Матросы – 2, поселок Чална – 6), в Сегежском районе – 8 человек (Сегежа – 3, поселок Надвоицы – 5), в Беломорском районе – 7 человек (Беломорск – 3, поселок Летнереченский – 1, поселок Новое Машезеро – 2, село Сумский Посад – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (поселок Сорола, поселок Куликово), в Кондопожском районе – 8 человек (Кондопога – 6, поселок Марциальные Воды - 1, село Кончезеро – 1), в Суоярви – 1 человек, в Прионежском районе – 16 человек (поселок Ладва-Ветка – 3, поселок Ладва – 1, деревня Косалма – 1, село Заозерье – 4, поселок Новая Вилга – 1, поселок Шуя -4, поселок Мелиоративный – 1, поселок Карельская Деревня – 1), в Костомукше – 10 человек, в Олонецком районе – 5 человек (Олонец – 3, село Видлица – 2).

В результате число заразившихся коронавирусом увеличилось в республике до 13147.

За сутки выздоровели еще 143 человека. С начала пандемии выписаны уже 6828 пациентов.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2029,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1440,9 случая, по Северо-Западу – 1799,8.

Накануне один человек умер от COVID-19 и 323 заразились коронавирусом за сутки в Карелии.