Число заболевших коронавирусом в России продолжает стремительно расти

Около 30 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 29 409 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 608 (8,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 804 774 случая коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 6 873 579.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 15 460 человек.

За сутки был зарегистрировано 957 летальных исходов. Число смертей от коронавируса увеличилось до 217 372.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено свыше 197,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 484 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 октября остаются 1 473 970 человек.

Напомним, в Карелии за сутки было выявлено 248 новых случаев коронавируса, зарегистрировано еще 4 смерти.