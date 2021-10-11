Еще 248 жителей Карелии заразились коронавирусом

Число инфицированных с начала пандемии в республике выросло до 68600.

По данным на 11 сентября, за сутки было выявлено 248 новых случаев коронавируса (245 заразившихся не были привиты). Из них заболевших — 245, средней тяжести — 55, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — нет. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находятся 950 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 4 (из них 2 на инвазивной ИВЛ).

За сутки в Карелии зарегистрировано еще четыре смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 911 человек. Эти данные приведены в таблице на странице За сутки было выявлено 265 инфицированных (259 не были привиты). Из них заболевших — 261, средней тяжести — 68, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

Выписаны по выздоровлению за сутки 234 пациента.

Всего с начала пандемии в Карелии инфицированы коронавирусом 68600 человек, справились с заболеванием 65138 пациентов.