Реклама

Еще 248 жителей Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:31, 11 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Новости партнеров

Число инфицированных с начала пандемии в республике выросло до 68600.

По данным на 11 сентября, за сутки было выявлено 248 новых случаев коронавируса (245 заразившихся не были привиты). Из них заболевших — 245, средней тяжести — 55, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — нет. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находятся 950 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 4 (из них 2 на инвазивной ИВЛ).

За сутки в Карелии зарегистрировано еще четыре смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 911 человек. Эти данные приведены в таблице на странице За сутки было выявлено 265 инфицированных (259 не были привиты). Из них заболевших — 261, средней тяжести — 68, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

Выписаны по выздоровлению за сутки 234 пациента.

Всего с начала пандемии в Карелии инфицированы коронавирусом 68600 человек, справились с заболеванием 65138 пациентов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)
04.10.2021, 14:29
После открытия перекрестка-«осьминожки» в центре Петрозаводска одна из улиц станет тупиковой

Аналитика

08.10.2021 17:05
Капитал
Избавиться от варикоза без боли и следа
Период пандемии — время вылечить варикоз, не откладывая. Учёные предупреждают, что варикозное расширение вен стало опаснее — оно усугубляет течение COVID-19, а сам вирус cоздаёт высокую угрозу тромбообразования — смертельно-опасного состояния.
Молокозаводы Карелии ведут свою игру? 13
08.10.2021 17:02
Мусорный тупик
08.10.2021 17:01
«Впереди нас ждет большая работа» 5
08.10.2021 14:43
Всегда на высоте
07.10.2021 15:47
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»