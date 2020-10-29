Число заболевших пневмонией в Карелии превысило 1800

С начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 1818 человек.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 37 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1818 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 29 октября у 28 человек была диагностирована внебольничная пневмония в Карелии.