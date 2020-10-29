Число заболевших пневмонией в Карелии превысило 1800

С начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 1818 человек.
По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 37 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1818 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Напомним, на 29 октября у 28 человек была диагностирована внебольничная пневмония в Карелии.
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