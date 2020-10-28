890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители Карелии отказываются от земельных участков после проверок Россельхознадзора 1
28.10.2020 18:40
Разрушенную дамбу на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии сняли с высоты птичьего полета (ФОТО) 10
28.10.2020 15:29
Катафоты перестали светиться на пешеходных переходах Петрозаводска 7
28.10.2020 12:47
Минфин России выступил против повышения пенсий работающим пенсионерам 8
28.10.2020 20:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти 2
Сегодня 06:40
Названы любимые мультфильмы россиян за последние 20 лет 3
28.10.2020 19:40

Еще 28 человек заболели пневмонией в Карелии

Новости. Общество
09:07, 29 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Загрузка...

Общее число госпитализированных больных с пневмонией в Карелии составило 1781, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 28 человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1781 пациент, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне у 21 человека диагностировали внебольничную пневмонию в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике

Аналитика

27.10.2020 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 8
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 5
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»