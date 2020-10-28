Еще 28 человек заболели пневмонией в Карелии

Общее число госпитализированных больных с пневмонией в Карелии составило 1781, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 28 человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1781 пациент, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне у 21 человека диагностировали внебольничную пневмонию в Карелии.