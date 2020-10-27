Число заболевших пневмонией в Карелии стремительно приближается к 1800

С начала пандемии внебольничная пневмония в республике диагностирована уже у 1753 человек.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 21 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1753 пациента, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на кануне в больницы Карелии с пневмонией попали 19 человек.