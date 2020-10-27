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Число заболевших пневмонией в Карелии стремительно приближается к 1800

Новости. Общество
09:01, 28 Октября 2020
фото: © Fotolia / Tyler Olson
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С начала пандемии внебольничная пневмония в республике диагностирована уже у 1753 человек.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 21 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1753 пациента, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на кануне в больницы Карелии с пневмонией попали 19 человек.

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Комментарии

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Комментатор
2020-10-28 09:40:56
Я не понимаю, почему каждый день в новостях приводят цифры про эту внебольничную пневмонию? Как появился Ковид, так и про неё стали писать. Так давай-те про ОРВИ, Грипп и другие болезни дыхательных путей тоже писать.
Изя
2020-10-28 09:18:05
Вот где жуть творится , г-н Охлопков . Кто ответит за эту эпидемию вн.пневмонии и гибель людей ??
Гость
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