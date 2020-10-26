Число пациентов с внебольничной пневмонией в Карелии продолжает расти

Общее число госпитализированных больных с пневмонией в Карелии составило 1732, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 19 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1732 пациента, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, сутками ранее число заболевших пневмонией выросло на 29 человек.