Число заболевших пневмонией за сутки в Карелии выросло на 29 человек

Общее количество заболевших внебольничной пневмонией превысило 1700 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки 29 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с пневмонией в больницы попали 1713 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, последняя смерть от пневмонии была зарегистрирована 24 октября. Умерла женщина 1944 года рождения с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.