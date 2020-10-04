Число заболевших пневмонией в Карелии приближается к 1400

За минувшие сутки еще 5 человек попали в больницы Карелии с пневмонией, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1397 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 25 сентября пневмония унесла жизнь еще одной пожилой жительницы Карелии.