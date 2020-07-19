Число заболевших пневмонией в Карелии продолжает расти

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба за сутки в больницы с пневмонией попали 2 человека.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 919 пациентов, 65 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Накануне пенсионерка, заболевшая внебольничной пневмонией, скончалась в Карелии. Умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.