Пенсионерка, заболевшая внебольничной пневмонией, скончалась в Карелии

В Карелии за 3,5 месяца от внебольничной пневмонии умерли 65 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы три человека и зарегистрирован один летальный исход: умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 917 пациентов, 65 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.