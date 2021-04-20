Число заболевших пневмонией в Карелии стало расти

За минувшие сутки в больницы республики с пневмонией попали 22 человека.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 21 апреля, в Карелии за сутки 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией. Сутками ранее этот показатель был 12, а 19 апреля в больницах с таким диагнозом оказались 11 пациентов.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5746 пациентов, 133 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Напомним, 19 апреля оперштаб сообщил о смерти женщины, заболевшей пневмонией.