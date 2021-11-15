Число заражений COVID-19 в России продолжает снижаться

За минувшие сутки коронавирусом в стране заразились менее 33 тысяч человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 32 648 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 247 (6,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 9 636 881 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 329 253.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 33 442 человека.

По данным на 30 ноября, за сутки в России подтверждено 1 229 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 275 193 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 ноября остаются 1 768 641 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 255 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированы три смерти от ковида.