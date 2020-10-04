Число зараженных коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 10 888 человек

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 10 888 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших коронавирусом в России на 5 октября составило 1 225 889 человек.

Выздоровели 982 324 пациента, за прошедшие сутки выписан по выздоровлению 3 181 человек.

Всего зарегистрировано 21 475 летальных исходов, за последние сутки скончались 117 человек.

По данным Роспотребнадзора, на 5 октября проведено более 48 млн тестов на коронавирус, за сутки - 358 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 октября остаются 230 120 человек.