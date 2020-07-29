Число заразившихся COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5509 человек

Общее число заболевших коронавирусом в России составило 834 499 человек, сообщили в оперштабе РК.

За время пандемии в России выздоровели 629 655 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 9 322 человека.

Летальных случаев за все время: 13 802, за сутки – 129 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 27,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки – 288 тысяч.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 июля остаются 261 694 человека.