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Число заразившихся COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5509 человек

Новости. Общество
11:00, 30 Июля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Общее число заболевших коронавирусом в России составило 834 499 человек, сообщили в оперштабе РК.

За время пандемии в России выздоровели 629 655 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 9 322 человека.

Летальных случаев за все время: 13 802, за сутки – 129 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 27,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки – 288 тысяч.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 июля остаются 261 694 человека.

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