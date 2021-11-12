Число заразившихся коронавирусом детей в Карелии увеличилось до 9259 человек

За сутки коронавирус был выявлен у 53 несовершеннолетних жителей Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 14 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 53 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 9259. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели также 47 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 8729.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 339 человека, зарегистрировано три смерти, выздоровели 311 пациентов.