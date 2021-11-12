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В Карелии 67 ковидных больных находятся в тяжелом состоянии – врачи борются за их жизнь

Новости. Общество
09:23, 14 Ноября 2021
фото: Александр Гнетнев / "Столица на Онего

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По информации главы Минздрава Карелии все 67 тяжелых коронавирусных больных не были привиты.

На 14 ноября в Карелии зарегистрированы 79014 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9259 детей.

За прошедшие сутки выявлены 339 инфицированных (53 – дети), из них непривитых – 336 (99%).

В ковидных стационарах получают лечение 972 пациента, в состоянии средней тяжести – 902 человека, в тяжёлом – 67 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 74401 человек, за последние сутки – 311.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1036 человек.

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