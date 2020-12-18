Число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 23,5 тысячам

За сутки в республике выявлено 389 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 389 человек. Из этого числа заболевших – 371 человек, из них 81 имеют симптомы средней тяжести, 19 – в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 23421 инфицированных.

За сутки выздоровели еще 420 человек. Число справившихся с болезнью выросло до 15649.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3686,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1902 случая, по Северо-Западу – 2879,2.

Ранее сообщалось, на 19 декабря зарегистрировано две смерти от ковида. Жертвами инфекции стали уже 138 человек.