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Число заразившихся коронавирусом в России достигло 777486 человек

Новости. Общество
11:17, 20 Июля 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 5 940 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Число выздоровевших в России пациентов выросло до 553 602. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 258 человек.

Летальных случаев за все время: 12 427. За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 25,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 259 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 июля остаётся 272 681 человек.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-20 11:42:00
Ну никак ковид не обнуляется :)
Гость
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