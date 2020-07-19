Число заразившихся коронавирусом в России достигло 777486 человек

За последние сутки в России выявлено 5 940 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Число выздоровевших в России пациентов выросло до 553 602. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 258 человек.

Летальных случаев за все время: 12 427. За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 25,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 259 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 июля остаётся 272 681 человек.