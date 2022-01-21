Число заразившихся «Омикроном» в Карелии за сутки выросло более чем в 2 раза

В Карелии выявлено более 80 случаев коронавируса, вызванных штаммом «Омикрон».

Такую цифру назвали в карельском управлении Роспотребнадзора по состоянию на 20 января.

Днем ранее было выявлено лишь 34 заразившихся «Омикроном».

По последним данным, заболели 19 детей и 63 взрослых.



В Роспотребнадзоре предупредили, что вирус штамма «Омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».

«Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать органы дыхания, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам. Человек, заболевший новой коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом „омикрон“, может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования», — говорится в сообщении ведомства.