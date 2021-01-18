Число жертв коронавируса в Карелии превысило 200 человек

В Карелии скончались еще три пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб карельского правительства по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Кварцитный 1953 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница Медвежьегорска 1966 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1964 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, с начала пандемии в Карелии умерли 202 человека, у которых официально был диагностирован COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 280 человек.