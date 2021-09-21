Число жертв коронавируса в России перевалило за 200 тысяч

За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 817 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 19 706 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 662 (8,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 333 557 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 542 213.

За прошедшие сутки выздоровели 16 102 человека.

За сутки был зарегистрировано 817 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 200 625.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 187,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 398 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 сентября остаются 1 163 321 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 165 новых случаев коронавируса и пять смертей. С начала пандемии в республики заболели 64331 человек, выписаны по выздоровлению 61190 пациентов, умерли 842 человека.