Количество смертей от коронавируса в Карелии превысило 840

За минувшие сутки в республике зарегистрировано сразу пять летальных исходов от COVID-19.

По данным на 22 сентября, в Карелии официально зарегистрировано 5 смертей от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 842. Об этом глава Минздрава Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки были инфицированы 165 человек, из которых 164 были не привиты. Из 165 инфицированных 153 заболели, средней тяжести — 54, тяжелых — 5, крайне тяжелых/ИВЛ — 1. Сутками ранее было зафиксировано 159 новых случаев инфекции.

В стационарах находятся 646 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (один находится на инвазивной ИВЛ).

За сутки после коронавируса выздоровели 169 пациентов.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64331 человек, выписаны по выздоровлению 61190 пациентов.

Напомним, в минувший вторник Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию.