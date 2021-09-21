Количество смертей от коронавируса в Карелии превысило 840

За минувшие сутки в республике зарегистрировано сразу пять летальных исходов от COVID-19.
По данным на 22 сентября, в Карелии официально зарегистрировано 5 смертей от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 842. Об этом глава Минздрава Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети.
За минувшие сутки были инфицированы 165 человек, из которых 164 были не привиты. Из 165 инфицированных 153 заболели, средней тяжести — 54, тяжелых — 5, крайне тяжелых/ИВЛ — 1. Сутками ранее было зафиксировано 159 новых случаев инфекции.
В стационарах находятся 646 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (один находится на инвазивной ИВЛ).
За сутки после коронавируса выздоровели 169 пациентов.
С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64331 человек, выписаны по выздоровлению 61190 пациентов.
Напомним, в минувший вторник Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию.
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