Число жертв коронавируса в России превысило 62 тысячи человек

За минувшие сутки в России подтверждено 436 летальных исходов жителей с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 23 315 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 425 269 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 800 675 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 21 786 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 436 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 62 273 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 93,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано- 383 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 января остаются 625 950 человек.