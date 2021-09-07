Число жертв пандемии в Карелии превысило 800 человек

С начала пандемии в республике скончался 801 человек, гласит официальная статистика Минздрава.

По данным на восьмое сентября, в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии скончался 801 пациент в республике. Эти данные представлены на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки выявлены 127 инфицированных (без прививок были 126 человек). Из них заболевших — 116, средней тяжести — 29, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — 1. За день выздоровели 139 человек.

В стационарах с коронавирусом находятся 588 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 8 (из них 1 на инвазивной ИВЛ).

За период пандемии коронавирус был выявлен у 62223 человек. Поправились 58978 человек, по официальным данным на восьмое сентября.