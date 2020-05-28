Число жителей Карелии, ищущих работу через службы занятости, в апреле-мае выросло вдвое

Почти 10 тыс. жителей Карелии обратились в службы занятости за помощью в поиске работы в апреле и мае, когда многие предприятия республики закрылись из-за карантинных мероприятий.

Это в 2 раза больше, чем за предыдущие 3 месяца.

Такая статистика была представлена на посвященном ситуации на рынке труда совещании главы Карелии Артура Парфенчикова с представителями министерств и ведомств республики. "С начала года в службы занятости за помощью в поиске работы обратились почти 15 тысяч жителей республики, почти две трети из них встали на учет в апреле-мае", - написал губернатор на своей странице Вконтакте. По его мнению, "отчасти это связано и с повышением минимального размера пособия по безработице до 12130 рублей с учетом районных коэффициентов". Что думает губернатор о возможностях трудоустройства жителей республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".