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Число жителей Карелии, ищущих работу через службы занятости, в апреле-мае выросло вдвое

Новости. Общество
14:29, 29 Мая 2020
фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
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Почти 10 тыс. жителей Карелии обратились в службы занятости за помощью в поиске работы в апреле и мае, когда многие предприятия республики закрылись из-за карантинных мероприятий.

Это в 2 раза больше, чем за предыдущие 3 месяца.

Такая статистика была представлена на посвященном ситуации на рынке труда совещании главы Карелии Артура Парфенчикова с представителями министерств и ведомств республики.

"С начала года в службы занятости за помощью в поиске работы обратились почти 15 тысяч жителей республики, почти две трети из них встали на учет в апреле-мае", - написал губернатор на своей странице Вконтакте.

По его мнению, "отчасти это связано и с повышением минимального размера пособия по безработице до 12130 рублей с учетом районных коэффициентов".

Что думает губернатор о возможностях трудоустройства жителей республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-29 15:07:09
Обратная сторона самоизоляции, а при карантине была бы совсем иная ситуация. Только вводить карантин нынче дорого! Проще объявить абракадабру чтобы никому ничего не платить!
Гость
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