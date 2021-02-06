Число жителей России, заразившихся COVID-19, приближается к 4 млн человек

За последние сутки в России выявлено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах страны.

За минувшие сутки в России выявлено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 741 (10,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



По данным портала, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 3 967 281 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 456 210.



За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 19 884 человека.

За последние сутки подтверждено 432 летальных исхода с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 76 661.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 104,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.



За последние сутки проведено 396 тысяч тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 февраля 2021 года остается 628 161 человек.