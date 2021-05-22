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Число жителей России, заразившихся коронавирусом, официально превысило 5 млн человек

Новости. Общество
15:24, 23 Мая 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 001 505 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлен 8 951 случай COVID-19 в 83 регионах, из них 1 299 (14,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 001 505 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 617 762.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 7 297 человек, подтверждено 357 летальных исходов с коронавирусом.

Летальных случаев за все время: 118 482.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 135,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 360 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.05.2021 остаются 516 507 человек.

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