Число жителей России, заразившихся коронавирусом, официально превысило 5 млн человек

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 001 505 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлен 8 951 случай COVID-19 в 83 регионах, из них 1 299 (14,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 001 505 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 617 762.
За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 7 297 человек, подтверждено 357 летальных исходов с коронавирусом.
Летальных случаев за все время: 118 482.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 135,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 360 тысяч тестов.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.05.2021 остаются 516 507 человек.
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