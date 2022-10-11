Чистая прибыль предприятий Карелии сократилась вдвое в 2022 году

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Карелии за январь–август 2022 года в действующих ценах составил 49,4 млрд рублей.

Это в 2 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, когда чистая прибыль сопоставимого круга предприятий составила 108,9 млрд рублей.

Такие данные опубликовал Карелиястат.

По состоянию на 1 сентября 2022 года доля прибыльных организаций в Карелии составила 66,3%, а убыточных — 33,7%.