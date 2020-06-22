Чистая прибыль предприятий Карелии упала в 2020 году

Результаты финансовой деятельности предприятий и других организаций Карелии в I квартале оказались значительно хуже, чем за аналогичный период прошлого года - чистая прибыль сократилась на 62,6%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение" Республики Карелия.

В таких базовых отраслях экономики республики, как лесозаготовки чистая прибыль упала на 92,5%, в добыче полезных ископаемых – на 38,7%. Ранее министр экономического развития Олег Ермолаев заявил, что прогноз по объему поступления налога на прибыль при формировании бюджета изначально был слишком оптимистичным. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".