Чистая прибыль предприятий Карелии упала в 2020 году

Результаты финансовой деятельности предприятий и других организаций Карелии в I квартале оказались значительно хуже, чем за аналогичный период прошлого года - чистая прибыль сократилась на 62,6%.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение" Республики Карелия.
В таких базовых отраслях экономики республики, как лесозаготовки чистая прибыль упала на 92,5%, в добыче полезных ископаемых – на 38,7%.
Ранее министр экономического развития Олег Ермолаев заявил, что прогноз по объему поступления налога на прибыль при формировании бюджета изначально был слишком оптимистичным.
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