"Чистый город" дарит 3D-очки и сертификат на квартиру

Новогодние праздники уже закончились, но мы спешим добавить немного волшебства и подготовили для вас два супер-подарка.

Совсем скоро 3D-очки и сертификат на скидку до 100 тысяч рублей на квартиру в "Чистом городе" найдут своих счастливых обладателей.



Именно так – мы подарим эти подарки победителю, которого определим с помощью простого розыгрыша.

Условия розыгрыша на сайте neo-city.ru.

Приглашаем 27 января всех желающих на День открытых дверей на Древлянке-8. Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных условиях!



Осталось всего два дома до окончания строительства микрорайона. Успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8.



Ждем вас 27 января 2018 года с 10.00 до 16.00.

Предварительная запись по телефону: 8(8142)-67-20-99.