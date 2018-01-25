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Новости. Экономика
15:33, 25 Января 2018

"Чистый город" дарит 3D-очки и сертификат на квартиру

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Участвуйте в розыгрыше призов в Instagram.

Новогодние праздники уже закончились, но мы спешим добавить немного волшебства и подготовили для вас два супер-подарка.

Совсем скоро 3D-очки и сертификат на скидку до 100 тысяч рублей на квартиру в "Чистом городе" найдут своих счастливых обладателей.

Именно так – мы подарим эти подарки победителю, которого определим с помощью простого розыгрыша.

Условия розыгрыша на сайте neo-city.ru.

Приглашаем 27 января всех желающих на День открытых дверей на Древлянке-8. Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных условиях!

Осталось всего два дома до окончания строительства микрорайона. Успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8.

Ждем вас 27 января 2018 года с 10.00 до 16.00.
Предварительная запись по телефону: 8(8142)-67-20-99.

Только в январе для читателей "Столицы на Онего" компания "Чистый город" делает скидку 5% на квартиру при 100% единовременной оплате наличными в течение 3 дней после государственной регистрации договора. 

Дополнительно от наших компаний-партнеров можно получить скидку в 2% при перечислении денежных средств за квартиру. 

Итого: 7% скидка на квартиру. Скидка не суммируется с другими акциями.

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