"Чистый город" дарит 3D-очки и сертификат на квартиру

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Приглашаем 27 января всех желающих на День открытых дверей на Древлянке-8. Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, пройти 3D-тур в очках виртуальной реальности, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и специальных условиях!
Осталось всего два дома до окончания строительства микрорайона. Успейте купить квартиру в экорайоне Древлянка-8.
Ждем вас 27 января 2018 года с 10.00 до 16.00.
Предварительная запись по телефону: 8(8142)-67-20-99.
Только в январе для читателей "Столицы на Онего" компания "Чистый город" делает скидку 5% на квартиру при 100% единовременной оплате наличными в течение 3 дней после государственной регистрации договора.
Дополнительно от наших компаний-партнеров можно получить скидку в 2% при перечислении денежных средств за квартиру.
Итого: 7% скидка на квартиру. Скидка не суммируется с другими акциями.
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