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Читатели "МК в Карелии" голосуют против отмены двух питерских "Ласточек"

Новости. Общество
09:09, 16 Февраля 2021
фото: Максим Берштейн / МК в Карелии
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Если дирекция Федеральной пассажирской компании прислушается к мнению населения, ей придется вернуть два популярных железнодорожных рейса между карельской и Северной столицами.

В первые дни Нового года неприятным сюрпризом для многих петрозаводчан стало известие об отмене двух из четырех железнодорожных рейсов по направлению Петрозаводск - Санкт-Петербург. Речь идет и поезде, который выходил из Петрозаводска вечером, а из СПб – рано утром. Теперь в расписании стоят только две "Ласточки": электропоезд №803 отправляется из Петрозаводска ежедневно в 6:36 утра и прибывает в Санкт-Петербург в 12:00, а в обратном направлении стартует в 18.00 с прибытием на конечную станцию в 22.57.

Свои действия АО ФПК объяснило тем, что отмененные "Ласточки" не пользовались высоким спросом у пассажиров. При этом компания сохранила альтернативные маршруты, которые позволяли при необходимости оказаться в Питере вечером, а в Петрозаводске – ночью.

Но сообщения в соцсетях, а также обращения читателей свидетельствовуют о том, что есть и другое мнение. Чтобы определиться, как люди оценивают отмену электричек, издание "МК в Карелии" в течение недели проводило опрос. 

Подробности далее.

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Комментарии

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Элла Фитцжеральд
2021-02-16 12:49:39
Знаем мы цену этим голосованиям, сборам подписей, ненужное зачеркнуть - по поводу целесообразности того или иного маршрута общественного транспорта.
Люди ведь как рассуждают: "Мне оно особо не нужно, но пусть маршрут ходит - мало ли, вдруг и мне когда-то придется им воспользоваться."
Вот и получается, что голосуют/подписываются сотни и тысячи, а реально будут ездить полтора землекопа. Как и было в отмененных "Ласточках".
Os
2021-02-16 09:26:37
Автобусы к ним пустили бы, больше бы людей ездило.
David.
2021-02-16 09:24:32
Я голосую против Ласточек! Эти поезда не предназначены для этого маршрута! Должны быть вагоны предназначенные для длительных путешествий. Эти годны только для пригорода.
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