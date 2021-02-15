Читатели "МК в Карелии" голосуют против отмены двух питерских "Ласточек"

Если дирекция Федеральной пассажирской компании прислушается к мнению населения, ей придется вернуть два популярных железнодорожных рейса между карельской и Северной столицами.

В первые дни Нового года неприятным сюрпризом для многих петрозаводчан стало известие об отмене двух из четырех железнодорожных рейсов по направлению Петрозаводск - Санкт-Петербург. Речь идет и поезде, который выходил из Петрозаводска вечером, а из СПб – рано утром. Теперь в расписании стоят только две "Ласточки": электропоезд №803 отправляется из Петрозаводска ежедневно в 6:36 утра и прибывает в Санкт-Петербург в 12:00, а в обратном направлении стартует в 18.00 с прибытием на конечную станцию в 22.57.

Свои действия АО ФПК объяснило тем, что отмененные "Ласточки" не пользовались высоким спросом у пассажиров. При этом компания сохранила альтернативные маршруты, которые позволяли при необходимости оказаться в Питере вечером, а в Петрозаводске – ночью.

Но сообщения в соцсетях, а также обращения читателей свидетельствовуют о том, что есть и другое мнение. Чтобы определиться, как люди оценивают отмену электричек, издание "МК в Карелии" в течение недели проводило опрос.

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