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Новости. Общество
13:30, 27 Февраля 2018

Читатели "Столицы на Онего" помогли собрать деньги на операцию Захарушке

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Волонтеры объявили, что сбор средств на операцию для 4-летнего Захара, который из-за ошибки врачей стал инвалидом, закрыт, - деньги собраны.

Ранее была опубликована статья "Захарушка" о маленьком мальчике из села Кончезеро Кондопожского района, который из-за врачебной ошибки стал инвалидом.

История о родителях, которые не спят уже 4 года, чтобы их сын не умер, многих не оставила равнодушной.

И благодаря помощи добрых и отзывчивых людей удалось собрать деньги на операцию в Израиле, где доктора обещали снять Захару трубку из горла и дать ему возможность самостоятельно дышать.

За оказанную помощь мама Захарки - Юлия благодарит всех неравнодушных и передает низкий материнский поклон.

Сегодня в группе "Помогите спасти жизнь Захару" администраторы объявили о том, что сбор средств на операцию в Израиле закрыт.

"Справились, успели! – написали волонтеры, - родные наши, замечательные люди, спасибо вам! Сбор для Захарушки закрыт! Эмоции переполняют. Хотелось бы перечислить всех, кто все это время помогал Захарушке. Помогали справиться с эмоциями, с безнадегой, справиться с закрытыми дверями, в которые мы стучали, а они не открывались. Спасибо огромнейшее журналистам, которые находили время, нужные слова, растапливали лед в сердцах людей, и писали, писали о Захарке! Спасибо админам групп, которые наши посты размещали! Спасибо тем, кто находил коробки - обычные, картонные, обклеивал их листовками и устанавливал их на работе, в кафе, в магазинах! Спасибо читателям, кто читал, плакал и перечислял деньги, за трогательные СМС-сообщения, за поддержку добрыми словами, молитвами!
Спасибо тем, кто делал замечательные поделки и выставлял их безвозмездно на продажу для Захарки! Спасибо безымянным покупателям магазинов и кафе, которые опускали денежку в копилки для Захарки. Спасибо тем, кто печатал листовки! Спасибо всем-всем кто нам помогал!"

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Orava
2018-02-27 13:51:02
Захарушка борись. Родителям мальчика Памятник надо поставить. А виновного врача в магадан.
Гость
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