Читатели «Столицы на Онего» выступают против реконструкции привокзальной площади в Петрозаводске

Опрос показал, что большинство респондентов не поддерживает идею мэра столицы Карелии сделать парковку на площади Гагарина.

Идея главы Петрозаводска Владимира Любарского со строительством автопарковки на площади Гагарина у железнодорожного вокзала не нашла поддержку у наших читателей. По данным опроса, в котором приняли около 1200 человек, 67 процентов респондентов ответили, что реконструкция площади не нужна, нельзя трогать визитную карточку города. Только 26 процентов участников опроса считают, проблему с парковкой у вокзала нужно решать. И лишь 5 процентов респондентов ответили, что после сноса голубых елей им уже все равно, что происходит с привокзальной площадью.

Напомним, сам глава Петрозаводска Владимир Любарский, инициировавший бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, уже не исключает других вариантов решения проблемы.

«Убежден, что вопрос организации парковок надо рассматривать комплексно, учитывать в той или иной мере все озвученные варианты для удобства разных категорий граждан. Ключевых направлений несколько: это и переформатирование схемы движения на площади, и устройство парковки со стороны Горького, и со стороны Перевалки, другие варианты», — заявил Любарский.