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Читатели «Столицы на Онего» выступают против реконструкции привокзальной площади в Петрозаводске

Новости. Общество
12:31, 07 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Опрос показал, что большинство респондентов не поддерживает идею мэра столицы Карелии сделать парковку на площади Гагарина.

Идея главы Петрозаводска Владимира Любарского со строительством автопарковки на площади Гагарина у железнодорожного вокзала не нашла поддержку у наших читателей. По данным опроса, в котором приняли около 1200 человек, 67 процентов респондентов ответили, что реконструкция площади не нужна, нельзя трогать визитную карточку города. Только 26 процентов участников опроса считают, проблему с парковкой у вокзала нужно решать. И лишь 5 процентов респондентов ответили, что после сноса голубых елей им уже все равно, что происходит с привокзальной площадью.

Напомним, сам глава Петрозаводска Владимир Любарский, инициировавший бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, уже не исключает других вариантов решения проблемы.

«Убежден, что вопрос организации парковок надо рассматривать комплексно, учитывать в той или иной мере все озвученные варианты для удобства разных категорий граждан. Ключевых направлений несколько: это и переформатирование схемы движения на площади, и устройство парковки со стороны Горького, и со стороны Перевалки, другие варианты», — заявил  Любарский.

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Комментарии

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кир
2021-06-07 14:40:07
Вокзал должен быть вынесен за город, - сказал кот. Он повторять не любит.
David.
2021-06-07 14:22:55
Непременно разворотят всю площадь.
Изя
2021-06-07 12:59:38
Кир против и не фиг будоражить эту теиу ))) :)
Самуил
2021-06-07 13:10:50
Изя, это кот Лыба против; киру, как обычно - "пофиг".
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